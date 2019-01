Einzelne Schulgemeinden im mittleren Tösstal werden Gebiete abtreten

Schülerinnen und Schüler, die heute in der Politischen Gemeinde Turbenthal in den leicht abgelegenen Ortschaften Tablat oder Schmidrüti leben, gehen im Normalfall nach Wila in die Sekundarschule. Gleiches gilt für Schüler aus Wildberg, welche in Schalchen leben, aber die Sekundarschule Wila besuchen.