Die Gleise von Bäretswil nach Bauma sind bereit fürs DVZO-Jubiläum

Es ist angerichtet für die Festivitäten rund um den Bahnhof Bauma. Dort feiert der Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland (DVZO) dieses Wochenende sein 50-Jahre-Jubiläum. Für eine der Hauptattraktionen, Schnellzugsdampf-Lokomotive des Typs 01 202 haben Vereinsmitglieder am Freitagvormittag mittels Schneepflugfahrten die Strecke zwischen Bäretswil und Bauma geräumt.

Die Verbindung, die über die Neuthalbrücke führt, soll die historische Maschine, die ursprünglich in Diensten der Deutschen Reichsbahn stand, am Samstag gleich zweimal passieren. Die 01 202 zählt mit 24 Metern Länge und 170 Tonnen Gewicht zu den grössten und schwersten Dampfloks der Gegend. Anlässlich des DVZO-Jubiläums wird die 2250 PS starke Lok von der Remise in Lyss BE ins Zürcher Oberland fahren.