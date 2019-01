Rotes Gold aus dem Zürcher Oberland

Er taucht in alt-ägyptischen Schriften und in der Bibel auf, findet Verwendung als Heilmittel oder färbte die Kleider der Perserkönige. Bis heute gilt Safran als teuerstes Gewürz der Welt. Rotes Gold nennt man ihn darum auch und verbindet die exotische Zutat gerne mit Ländern aus dem Mittleren Osten, der orientalischen Küche. Doch die Krokuspflanze wächst in Premium-Qualität auch hier im Zürcher Oberland und landet in den Küchen von hiesigen Köchen.