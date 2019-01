«Holzwurm» bald ohne Präsidentin?

Der Holzwurm wird rege besucht, Ihr Verein hat viele Mitglieder. Haben Sie unter all diesen Menschen wirklich niemanden für das Amt gefunden?

Wir haben auf allen Kanälen – auf unserer Website, auf Facebook, in Briefen an Mitglieder und auch im persönlichen Gespräch – für das Amt geworben. Und auch niemand aus dem «engeren Kreis» will bisher das Amt übernehmen. Dass wir jetzt mit unserer vergeblichen Suche an die Öffentlichkeit gehen, sollte allen – auch intern – die Dringlichkeit noch einmal klar machen …

Und was, wenn die Suche bis zur Generalversammlung im Mai erfolglos bleibt?

Dann müssten wir uns überlegen, wie wir meine bisherigen Aufgaben vorübergehend auf die bestehenden Vorstandsmitglieder verteilen. Was das längerfristig bedeuten würde, ist unklar.

Sie würden also nicht noch etwas länger bleiben?

Nein. In den letzten Jahren haben wir im Vorstand viel erreicht, und bei mir stehen berufliche Veränderungen an. Es ist ein guter Moment, um mich zurückzuziehen. Wir sagen allen unseren Freiwilligen: Wenn sich etwas im Leben verändert, dann muss man gehen können. Ich werde aber im Mai nicht plötzlich vom Erdboden verschluckt. Es gibt eine sorgfältige Übergabe, und ich stehe nach Bedarf am Anfang auch gerne zur Verfügung, wenn es Fragen oder Unklarheiten gibt.