Hinwil bringt zwei Varianten für den «Hirschen» zur Abstimmung

Die Zukunft des Hinwiler «Hirschen» ist eine ungewisse: Am 12. März stimmt die Gemeindeversammlung (GV) darüber ab, ob der aus Saal und Gasthof bestehende Betrieb saniert werden soll. Dies gleich in zwei Varianten. In der ersten Variante, bliebe danach vorerst alles beim Alten. Der sanierte «Hirschen» würde wie bisher von der Gemeinde verpachtet.