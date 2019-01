Gemeinde lässt Volketswiler Wirtin keine Wahl

Fast 15 Jahre lang betrieb Helen Peretti das Restaurant In der Au in Volketswil. Nun ist ihre Zeit als Wirtin in Volketswil vorbei. Die Gemeinde hat ihren Pachtvertrag per Ende Mai 2019 gekündigt, weil am besagten Ort ein Umbau geplant sei. «Die Kündigung hat mich gezwungen, eine Tätigkeit zu suchen, welche ich die letzten vier Jahre vor meiner Pensionierung noch ausüben kann», sagt Peretti.

Weil die 60-Jährige noch dazu schwer erkrankt ist, hat sie ihr Lokal mit Gartenwirtschaft schon Anfang Dezember frühzeitig schliessen müssen. Ein Schritt, der ihr alles andere als leicht fiel. «Mir werden die Stammgäste und überhaupt die vielen guten Begegnungen sehr fehlen», sagt sie.

Zu viel Wert auf Gewinnmaximierung

Helen Peretti kann die Auflösung des Pachtvertrags seitens der Gemeinde absolut nicht nachvollziehen. Noch immer ärgert sie sich über diesen Beschluss. Sie bemängelt, dass die Gemeinde nicht sozial gehandelt habe. «Wie kann man einer 60-Jährigen nach fast 15 Jahren Engagement in diesem Restaurant kündigen?»

Michael De Vita-Läubli, Volketswiler Gemeinderat (Glp) und Vorsteher der Abteilung Liegenschaften, kennt die Gründe. Schon länger habe der Gemeinderat die Rahmenbedingungen und den Pächtervertrag überarbeiten wollen. «Eine Kurzbeurteilung zum Restaurant, tiefe Pachtzinse und laufende Veränderungen im Quartier haben den Gemeinderat dazu veranlasst, im 2019 grundsätzlich das Führen eines Restaurants als Eigentümer zu überdenken», sagt er. Hinzu komme, dass das Restaurant In der Au sanierungsbedürftig sei. Dies habe eine Zustandsanalyse ergeben, die der Gemeinderat in Auftrag gab.

Auf die Frage, weshalb die jetzige Wirtin nicht so lange weitermachen konnte, bis der Entscheid des Gemeinderats über die Zukunft des «In der Au» definitiv gefallen ist, weicht De Vita-Läubli aus: «Die jetzige Pächterin hat ja aus Eigeninitiative schon gekündigt.»

Vorerst Übergangslösung geplant

In Volketswil werde statt auf ein ausgewogenes Konzept und eine Durchmischung der Gastronomie-Szene zu sehr auf Gewinnmaximierung geachtet, findet Helen Peretti. «Leider überleben viele Gastronomen das erste Jahr nicht», bedauert sie. Das habe zur Folge, dass immer mehr gemütliche Restaurants verschwinden und sich stattdessen immer mehr Fast-Food-Betreiber ansiedeln.

Ob in Zukunft wieder ein Gastronomiebetrieb im bisherigen Restaurant unterkommen wird, ist laut De Vita-Läubli noch nicht festgelegt. Die Räume könnten auch zu einem Saal umfunktioniert und für Veranstaltungen vermietet werden. «Wir machen erst eine Auslegeordnung und prüfen systematisch, welche Bedürfnisse es in der Gemeinde gibt.» Dabei lasse man alle möglichen Optionen offen. Bleibe das «In der Au» auch künftig ein Restaurant, müsse man aber in die Kücheninfrastruktur investieren.

Falls es zu einem Weiterbetrieb des Restaurants kommt, ist die Pächterausschreibung und Sanierung 2019 geplant. Einen genaueren Zeitpunkt, wann der Entscheid über die künftige Nutzung gefällt wird, kann De Vita-Läubli noch nicht nennen.

Bis ein Entscheid gefällt wird, soll das Lokal nicht monatelang leer stehen. «Wir wollen die Türen möglichst bald wieder aufmachen», so De Vita-Läubli. Für mindestens zwölf Monate werde es im Restaurant In der Au deshalb eine Übergangslösung geben, bei der auch anderweitige gastronomische Nutzungsmöglichkeiten ausprobiert werden.