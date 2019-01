Fernöstliche Note im Restaurant Rössli

Habib Jans Leben hat etwas von einer Tellerwäscher-Karriere. Der heute 37-Jährige ist vor rund 20 Jahren aus Afghanistan in die Schweiz geflüchtet, fand irgendwann eine Anstellung in einer Pizzeria in Zürich, arbeitete in den folgenden Jahren in diversen Lokalen – zuletzt im Vecchia Posta in Pfäffikon – und führt nun seit Anfang Jahr sein eigenes Restaurant. Zusammen mit seiner Frau Karima, hat er die Pacht des Pfäffiker Restaurant Rössli übernommen, das 2006 seine Türen schloss.