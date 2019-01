Fast zehn Prozent der parlamentarischen Initiativen kommen aus Volketswil

Keine andere Kantonsrätin aus der Region hat seit 2015 so viele parlamentarische Initiativen eingereicht, wie die Volketswilerin Maria Rita Marty (EDU). Im letzten Jahr wurden fast zehn Prozent von ihr initiiert. Mit diesem Resultat belegte sie in einer Auswertung des «Tages-Anzeiger» einen der Spitzenplätze.