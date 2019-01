Gas-Leck in Wetzikon

In einer Mitteilung, die die Stadt Wetzikon gestern Nachmittag verschickte, hiess es: «Kreisel Motoren- / Weststrasse – Gasrohrbruch». Bei den Stadtwerken gab man aber sogleich Entwarnung. Es handle sich nicht um einen Gasrohrbruch, sondern um «eine sogenannte Leckage, die man letztes Jahr bei der Leitungsprüfung entdeckte», wie Markus Sobaszkiewicz, Leiter Netze und Infrastruktur der Stadtwerke, sagt.

Es trete Gas im Promillebereich aus, für die Bevölkerung bestehe aber zu keinem Moment eine Gefahr. «Bei der Detailkontrolle vor einer Woche hat man festgestellt, dass es notwendig ist, das Problem zu beheben», so Sobaszkiewicz. Man kontrolliere das Netz jährlich und sei derzeit am Bearbeiten der Leckagen von letztem Jahr. Die Sanierungsarbeiten beim Kreisel Motoren- und Weststrasse dauern noch bis am Donnerstag, 24. Januar, um 17 Uhr.