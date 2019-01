Frauen gewinnen Stadtpreise

Mit einem festlichen Anlass feierte die Stadt am Donnerstagabend die Preisträgerinnen der Stadtpreise Uster 2018. Sie sind mit je 10'000 Franken dotiert und wurden im Stadthofsaal übergeben.

Den Kunstpreis nahm Letizia Fiorenza von Stadtpräsidentin Barbara Thalmann entgegen: Die Sängerin und Autorin, die ihre Kindheit in Rom verbrachte und mit 13 Jahren in die Schweiz kam, hat sich mit verschiedenen Musik- und Theaterprojekten in der Ustermer Kulturszene einen Namen gemacht. Zudem war sie bis 2016 Mitglied in der städtischen Kulturkommission.