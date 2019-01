Dreister Reifenklau aus Rütner Tiefgaragen

In Rüti treiben Pneu-Diebe ihr Unwesen. Christine Froidevaux aus Rüti warnt auf der Facebook-Seite «Du bisch vo Rüti ZH wänn...» davor, momentan Pneus und Felgen in Tiefgaragen zu lagern. Froidevaux führt in die Tiefgarage im Honegg-Quartier und zeigt den Abstellplatz, wo bis vor kurzem noch vier hochwertige Pneus mit Alufelgen für ihren VW Tiguan standen.