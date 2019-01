«Die Gäste bestellen auch mal Spaghetti Bolognese»

Sie helfen auch, die WEF-Gäste über den Zoll und zu ihrer Limousine oder ihrem Helikopter zu bringen, der sie nach Davos bringt. Gibt es da irgendwelche Tücken?

Nein das läuft meist reibungslos ab, denn wir sind jeweils gut vorbereitet. Sobald der Pass und das Gepäck kontrolliert wurden, bringen wir die Gäste direkt zur Limousine, oder zum Helikopter für die Weiterreise nach Davos.

«Die Gäste essen meist Gerichte oder Snacks, die auch gewöhnliche Passagiere bestellen.»

Die Firma Top Motion ist auch für das Catering zuständig. Was essen die WEF-Gäste im Flieger?

Wir sind nicht direkt für das Catering zuständig, sondern arbeiten mit zwei Firmen aus Kloten zusammen, welche die Bestellungen nach Dübendorf liefern. Wir bringen dann die Verpflegung zum jeweiligen Flieger. Die Gäste essen meist Gerichte oder Snacks, die auch gewöhnliche Passagiere bestellen, also meistens nichts Besonderes. Also auch mal Spaghetti Bolognese oder einen Cesar Salad. Oder einfach eine Früchteplatte.

Was haben die Gäste für Extra-Wünsche?

Es kommt schon vor, dass ein Gast sein präferiertes Mineralwasser, oder eine spezielle Schokolade wünscht. Aber meist haben die Flight Attendants solche Sachen schon an Bord, denn für die meisten Gäste ist der Privatjet wie ein zweites Wohnzimmer.

Wieso sind oft diese Sachen bereits an Bord?

Bei den meisten Flugzeugen haben die Gäste ihre eigene Flugbegleiterin, die weiss, was die Passagiere essen und trinken. Daher weiss sie auch automatisch, was sie immer an Board haben muss und was an «Extras» zu besorgen ist.

«Alles was um das Flugzeug herum erledigt werden muss, geschieht, während wir die Gäste zur Basis fahren und sie anschliessend durch den Zoll begleiten.»

Können Sie uns verraten, wer bisher ihr Lieblingsgast war?

Das darf ich Ihnen leider nicht sagen, aber man trifft sicher viele spannende, interessante Leute – auch bei den Crews. Spannend ist auch, dass wir mit anderen Ländern und anderen Sitten in Kontakt kommen. Gestern beispielsweise kam eine indische Crew. Eine Flight Attendant setzte noch im Flugzeug ihre Mütze auf und zog diese so weit nach unten, dass fast der gesamte Kopf bedeckt war. Darauf sagte sie zu mir: «How can you live like that?» Sie ist fast erfroren die Ärmste (lacht).

Wie läuft das Catering während der WEF-Woche ab?

Das Catering wird meist von den Flugbegleitern entweder direkt bei jener Catering-Firma, die wir vorschlagen, bestellt. Oder sie bestellen es über uns und wir wiederum bestellen es bei der Catering-Firma. Falls diese Rückfragen hat, setzt sie sich in der Regel mit den Flugbegleitern in Kontakt. Das Essen wird dann auf den Flugplatz Dübendorf geliefert und wir bringen es zusammen mit der Crew ins Flugzeug, wo es verstaut wird.

Sie kümmern sich ja nicht nur um die Passagiere, sondern auch um die Business-Jets. Was ist dabei ihre Aufgabe?

Wir haben in unserem Team auch Mitarbeiter, die sich auf dem Vorfeld um die Flieger kümmern. Sie verbinden das Bugrad mit einem Schlepptraktor, damit sie das Flugzeug in die finale Parkposition bringen können. Sie führen weiter die Betankung durch, füllen Trinkwasser auf, leeren die Toilette und befüllen sie neu mit Chemikalien. Also alles was um das Flugzeug herum erledigt werden muss, geschieht, während wir die Gäste zur Basis fahren und sie anschliessend durch den Zoll begleiten.

«Wenn jetzt ein Flieger verspätet kommt oder geht, oder gar nicht kommt, dann ist das Essen nach gewisser Zeit ungeniessbar.»

Wie oft passiert es, dass ein erwarteter Flieger zu spät oder sogar gar nicht kommt und Sie überrascht werden?

Das passiert ständig (lacht). Wir haben ein Computersystem, das mit Eurocontrol in Brüssel verbunden ist. So sehen wir, wann der Flieger gestartet ist, aber da die meisten von Übersee anreisen, sind sie schon länger unterwegs. So sehen wir lange im Voraus, wann ein Flieger in Dübendorf erwartet wird. Wir bekommen aber oft die Nachricht, dass der Flieger aus irgendwelchen Gründen gar nicht kommt, oder verspätet kommt. Das ist Daily Business – das gehört dazu.

Wie gehen Sie vor, wenn das Essen parat ist, also zum Beispiel die Spaghetti schon aufgewärmt wurden und die Gäste verspätet sind?

Also die Spaghetti sind dann noch nicht warm. Das Aufwärmen geschieht im Flieger. Wenn jetzt ein Flieger verspätet kommt oder geht, oder gar nicht kommt, dann ist das Essen nach gewisser Zeit ungeniessbar. Wir versuchen möglichst alle Verantwortlichen über Änderungen eines Flugplans zu informieren, so dass man frühzeitig reagieren kann.

«Uns geht es in erster Linie darum der Welt zu zeigen, was in der Schweiz auf diesem Flugplatz möglich ist.»

Wie melden sich WEF-Gäste vorgängig für Ihren Gesamt-Service an?

Das sind nicht die Gäste selbst, die sich anmelden, das macht der Operator, vergleichbar mit einer kleinen Airline, der sich um die Jets kümmert. Er plant auch sämtliche Flüge, die er uns dann per Email meldet.

Wie viel kostet der Gesamt-Service der Top Motion die WEF-Gäste?

Das ist schwierig zu beantworten. Die Kosten sind abhängig von der Grösse des Flugzeugs und welche Services in Anspruch genommen werden. Uns als Top Motion geht es aber beim Wef-Betrieb nicht ums Geld. Kostendeckend soll es sein. Uns geht es in erster Linie darum der Welt zu zeigen, was in der Schweiz auf diesem Flugplatz möglich ist. Also Dienstleistungen sehr speditiv und mit kurzen Wegen zu bieten.

Interview: Laurin Eicher und Jennifer Furer