Zu halsbrecherisch: Sogar Polizei gibt Verfolgung auf

Was sich am 22. Oktober 2016 gegen 3 Uhr nachts abspielte, endete am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Hinwil mit einer Verurteilung wegen zahlreichen «qualifizierten Verletzungen der Verkehrsregeln», «Vereitelung der Feststellung der Fahruntüchtigkeit», «Entwendung eines Motorfahrzeugs zum Gebrauch» und dem «Vergehen gegen das Waffengesetz». Die Liste der Straftaten war lang, die Mehrheit davon beging der Angeklagte bei einer spektakulären Flucht vor der Polizei.

Vor Polizei geflüchtet