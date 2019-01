Super-Bowl-Spektakel in der Samsung Hall

Der «Super Bowl Sunday» ist für viele US-Amerikaner ein inoffizieller Feiertag. Chicken Wings und Bier gemeinsam mit Freunden und Familie gehören da genauso dazu wie viel Pathos und Patriotismus. Im ganzen Land werden Partys organisiert und das Spektakel rund um das Saisonfinalspiel der National Football League (NFL) live auf den Bildschirmen verfolgt. Auch in der Schweiz geniesst der Mega-Event viele Anhänger.

Diese kommen in diesem Jahr in der Samsung Hall auf ihre Kosten. Fast wie in den USA kann dort die ganze Nacht bei American Streetfood und englischem Originalkommentar mitgefiebert werden. Für das ultimative USA-Feeling wird gesorgt sein.

Revanche für 2002

Die Fans, ob in den USA oder der Samsung Hall, dürfen sich auf eine spannende Affiche freuen: Los Angeles Rams gegen die New England Patriots ist die Neuauflage des Super Bowls von 2002. Es war der Anfang einer Ära. Die Rams, damals noch in St. Louis beheimatet, mussten sich den New England Patriots 20:17 geschlagen geben. Seither dominieren die Patriots den Sport. Nun ergibt sich für die Rams die Chance zur späten Revanche.

Schon 2002 standen bei den Patriots Tom Brady als Quarterback und Bill Belichick als Headcoach auf dem Platz. Brady ist inzwischen 41 Jahre alt. Neunmal hat er seine Patriots in den Super Bowl geführt. Fünfmal ging die begehrte Vince Lombardi Trophy dabei nach Boston. Zuletzt vor zwei Jahren, als den Patriots eine spektakuläre Wende gegen die Atlanta Falcons gelang. Nun soll nach der 33:41-Niederlage gegen die Philadelphia Eagles im letzten Jahr der nächste Titel folgen.

Sport und Show

Die Los Angeles Rams wollen diesen Triumph verhindern. Seit 2016 sind die Rams zurück in Kalifornien und haben ein Team aufgebaut, das für eine jüngere Footballspieler-Generation steht. Coach Sean McVay ist gerade mal 32 Jahre alt und für den 24-jährigen Quarterback Jared Goff ist die Super-Bowl-Qualifikation der vorläufige Höhepunkt seiner noch jungen Karriere. Auch insgesamt bringen die Patriots viel mehr Erfahrung mit ins Endspiel als die Rams.

Neben den sportlichen Aspekten zählt beim Super Bowl aber auch die Unterhaltung. Zu den Highlights gehören die legendären Halbzeitshows. Schon Wochen vor dem eigentlichen Spiel wird vor jedem Super Bowl spekuliert, was sich die Stars für ihren grossen Auftritt einfallen lassen - und heimlich vielleicht auch auf einen kleinen Skandal gehofft. In diesem Jahr werden Maroon 5 für Spektakel sorgen. Zudem sind die beiden Rapper Travis Scott und Big Boi angekündigt.