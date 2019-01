Eingesperrt wie zu Ritters Zeiten

Kreuzritter und Walkie-Talkies. Was auf den ersten Blick nichts gemeinsam hat, findet in Effretikon seit Kurzem auf engstem Raum zusammen. In einer alten Holzhütte an der Rebbuckstrasse hat im vergangenen November der erste Escape Room der Stadt geöffnet (siehe Box). Der Fluchtraum, aus dem es sich auf spielerischem Weg einen Ausweg zu erarbeiten gilt, setzt sich mit einem kirchengeschichtlichen Thema auseinander. Die Mission: Herauszufinden, was Effretikon mit den Kreuzzügen im 11. Jahrhundert zu tun hat und welche Rolle darin ein Ritter mit Namen Gerhard spielt.