Amtierende Tösstaler Kantonsräte wollen nochmals – ebenso ein Ehemaliger

Schaut man sich das Kandidatenfeld im Tösstal für die Kantonsratswahl am 24. März an, so bleibt auf den ersten Blick vieles beim Alten. Alle drei amtierenden Kantonsräte treten nochmals an. Im Wahlbezirk Winterthur-Land, dem auch die Gemeinden Zell, Schlatt und Turbenthal angehören, sind wie 2015 sieben Sitze zu vergeben. Für die SP steigt als Spitzenkandidatin wiederum Kantonsrätin Theres Agosti Monn ins Rennen. Die Schulleiterin aus Seelmatten rutschte 2013 für einen Parteikollegen in den Kantonsrat nach und schaffte 2015 die Wahl.