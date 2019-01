Acht Vorschläge für ein Halleluja

«Das vorgegebene Budget einzuhalten war schwieriger als gedacht. Die wollen ganz schön viel für ihr Geld», sagt ein Zeichnerlehrling der gewerblichen Berufsschule in Wetzikon. Die Rede ist vom Projekt für das neue Klubhaus des FC Russikon, das der Fussballclub zusammen mit der Gemeinde in den nächsten Jahren realisieren möchte. Um Ideen zu sammeln, wie das neue Klubhaus in Zukunft aussehen könnte, kontaktierte Ronald Schmid, Vizepräsident des FC Russikon, seine ehemaligen Lehrer an der Berufsschule in Wetzikon.

«Ich konnte in dieser Projektarbeit Sachen ausprobieren, die ich im Lehrbetrieb bisher noch nicht machen durfte.» Ein Zeichnerlehrling an der gewerblichen Berufsschule Wetzikon

Schmid fragte sie, ob sie mit ihren beiden Klassen hinsichtlich der Lehrabschlussarbeit an einem realen Projekt mitwirken möchten. Konkret sollen die Lernenden in Teams insgesamt acht Entwürfe für ein neues Klubhauses erarbeiten und diese an einer Vernissage vorstellen. Im Anschluss möchten der Verein und die Gemeinde Russikon einen dieser Entwürfe auswählen und in die Tat umsetzen.