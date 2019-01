«Mit der Flöte ist es wie bei einer arrangierten Ehe»

Katharina Egli platziert ihren linken Fuss vor dem rechten. Mit der Ferse berührt er den grossen Zeh. Sie kreist die Schultern, hebt die Arme und führt die Querflöte, die sie sachte in den Händen hält, zu ihrem Mund. Im goldenen Blasinstrument bricht das Morgenlicht, das durch die grosse Fensterfront in ihr Wohnzimmer in Dürnten fällt.