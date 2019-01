«Es war für uns ein Abschied auf Raten»

In drei Jahrzehnten hat es sich kaum verändert, das Speisesäli in der Wirtschaft zur alten Post in Bertschikon. Seit ein paar Tagen ist alles anders: An der mit dunklem Holztäfer geschmückten Wand steht jetzt ein riesiges Ecksofa, das Erika Voneys Sohn von einer Züglete spontan mit nach Hause genommen hat.