Nachteulen feiern 20 Jahre Metzgete im Stall

Schon seit 20 Jahren organisiert der Nachteulenklub Ettenhausen die Metzgete im Stall. Der Anlass ist sehr beliebt und so fanden am Freitag und Samstag etwa 600 bis 800 Besucher den Weg in den Stall in Ettenhausen.

Während der beiden Tage arbeiten rund 60 Freiwillige im Service und in der Küche. Für die Aufstell- und und Aufräumarbeiten kommen nochmals 20 Personen dazu.

Geheimes Rezept