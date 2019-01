Die Associazione Volontari Italiani del Sangue (Avis), zu Deutsch Italienischer Verband freiwilliger Blutspender, ist seit 1963 in der Schweiz aktiv. Das Hauptziel des Vereins mit Sitz in Uster ist, das Interesse der Bevölkerung für die Bedürfnisse von Krankenhäusern zu wecken. «Es ist wichtig, dass es stets genug Vorrat von Spenderblut gibt», sagt Vittorino Marsetti, Aktuar der Avis. Der tägliche Bedarf in der Schweiz liegt bei rund 770 Blutspenden. Deswegen organisiere der Verein Blutspendeaktionen. «Das ist eine einfache Weise, Hilfe zu leisten.»

Verändertes Verhältnis von Geben und Nehmen

Doch die Leute, die spenden, sind in der Minderheit. Angesichts der älterwerdenden Gesellschaft sieht die Avis Probleme bei den Blutspenden auf sich zukommen. «Die älteren Stammspender brechen uns zunehmend weg», sagt Vittorino Marsetti. «Die neuen Spender rücken nicht so schnell nach und spenden nicht so regelmässig.» Das Verhältnis von Geben und Nehmen verändere sich. Allerdings empfindet er die Situation nicht als schlimm. «Man darf das nicht dramatisieren. Trotzdem muss man etwas dagegen tun.»

Um dieses Problem einzudämmen, sind kollektive Spende-Aktionen, wie die in Uster am 24. Januar stattfindende, hilfreich. Es ist für viele eine erste Gelegenheit, sich dem Spenden anzunähern. Ihre Daten stehen dann den regionalen Transfusionszentren zur Verfügung, die sie bei Bedarf direkt kontaktieren und zur Spende auffordern können.

Es braucht regelmässige Spenden

Aktuell würden nur 2,8 Prozent der Bevölkerung regelmässig Blut spenden. «Da Blutprodukte nur eine begrenzte Zeit gelagert werden können, braucht es regelmässige Spenden von gesunden Menschen», sagt Vittorino Marsetti.

Die Avis bemühe sich daher, Blutspendeaktionen attraktiver zu gestalten. Die Blutabnahme dauert nur einige Minuten. Danach bekommen alle Teilnehmer einen Teller Pasta. «Wir sorgen uns um das Wohl des Spenders sowie des Empfängers.»

Erfahrung fehlt dem Verein in diesem Belangen nicht. Seit über 50 Jahren ist er in der Schweiz aktiv. 1927 wurde er in Mailand gegründet, 1963 expandierte der Verein in den Norden. Heute sind hierzulande 1500 Mitglieder in 17 Sektionen tätig.

Eine gute Partnerschaft

Der Standort in Uster wurde 1976 gegründet. Damals wurden die Blutspendeaktionen im Stadtspital organisiert. «Die Zusammenarbeit hielt jedoch nicht», sagt Vittorino Marsetti. «Sie hatten kein Interesse, uns langjährig zu unterstützen.» Heute finden die Blutspendeaktionen in der Mehrzweckhalle Kreuz statt – in Zusammenarbeit mit dem Blutspende SRK Zürich. «Die Partnerschaft funktioniert gut. Wir helfen uns gegenseitig», sagt Marsetti zufrieden.

Wer darf spenden?



Blut spenden können grundsätzlich alle gesunden Menschen ab 18 Jahren, die über 50 Kilogramm wiegen. Zusätzlich bestehen gewisse Einschränkungen, über die man sich im Voraus informieren sollte. Bei Erstspendern liegt das maximale Alter bei 60 Jahren. Bei regelmässigen Spendern kann die obere Altersgrenze nach Rücksprache mit dem Spenderarzt überschritten werden. Die Avis-Blutspendeaktionen finden jeweils im Januar und Oktober statt. Auch eine Spende im Spital Uster ist möglich (Anmeldung unter 044 942 06 50).