Grüne wollen 8 Millionen Franken für Fuss- und Velowege in Wetzikon

Schon wieder eine Volksinitiative der Grünen Wetzikon. Nachdem die Partei Ende 2017 die Fernwärmeinitiative des damaligen Kantischülers und heutigen Gemeinderats Benjamin Walder lanciert hatte, geht es ihr nun ums Thema Langsamverkehr. Die Initiative «Sicher zu Fuss und per Velo durch Wetzikon», die Mitte Januar im Stadthaus zur Vorprüfung eingereicht wurde, verlangt einen Rahmenkredit von acht Millionen Franken für die Planung und den Bau des Fuss- und Velowegnetztes sowie die Verbesserung der Infrastruktur.

Es ist nicht die erste Forderung dieser Art: Bereits 2016 forderten die Grünen im Postulat «Sichere Veloinfrastruktur in Wetzikon» das Erfassen der Schwachstellen des Velonetzes in Wetzikon. Der Vorstoss wurde damals zwar vom Parlament nicht überwiesen. Doch ein Jahr später liess der Stadtrat die Schwachstellen dennoch erfassen.

Massnahmen bis 2028 umsetzen

Für jede gefundene Schwachstelle sei ein Massnahmenblatt erstellt worden, sagt Gemeinderätin Christine Walter (Grüne). Die Sammlung habe man dem Parlament 2018 zugestellt. Um zu verhindern, dass die kurz- und mittelfristig geplanten Massnahmen der kommunalen Strassen in der Schublade landeten, hätten die Grünen nun die Initiative «Sicher zu Fuss und per Velo durch Wetzikon» erarbeitet. «Wir wollen, dass die Massnahmen bis spätestens 2028 umgesetzt werden und nicht auf die lange Bank geschoben werden, wie beispielsweise das Parkplatzbewirtschaftungskonzept», so Walter.

«Städte wie Kopenhagen, Amsterdam oder auch Winterthur beweisen, dass dies funktioniert.» Christine Walter, Wetziker Gemeinderätin (Grüne)

Die Initianten wollten ferner dazu beitragen, dass das Verkehrswachstum durch einen höheren Anteil von Fuss- und Veloverkehr bewältigt werde. Dies fördere den Verkehrsfluss, reduziere den Stau und alle Wetziker profitierten von weniger Lärm und sauberer Luft.

Andere Städte als Vorbild

Ihre Partei gehe klar davon aus, dass die Wetziker vermehrt ohne Auto unterwegs wären, wenn die Infrastruktur für den Langsamverkehr entsprechend ausgebaut werde, sagt Walter. «Städte wie Freiburg im Breisgau, Kopenhagen, Amsterdam oder auch Winterthur beweisen, dass dies funktioniert.»

Zentral sei zudem, dass das Routennetz und die dazu gehörenden Infrastrukturen so gestaltet würden, dass sich sowohl Kinder und Jugendliche als auch ältere Personen sicher fühlten. Nach erfolgter Vorprüfung wollen die Grünen mit der Unterschriftensammlung beginnen, spätestens am 11. Februar. Für eine kommunale Volksinitiative sind 500 Unterschriften nötig.

Konkrete Beispiele

An folgenden Strecken wurden Schwachstellen erkannt:



- Fuss- und Radweg entlang des Eisenbahndammes (Seite Widum) von der Usterstrasse bis zum Bahnhof Kempten. «Von der Personenunterführung Oberwetzikon beim Migros bis zur Binzackerstrasse wurde der Kredit von den Stimmberechtigten bereits bewilligt, hingegen wurde dieser Teil des Fuss- und Radwegs immer noch nicht gebaut», sagt Walter.

- Radstreifen oder Radweg entlang der Usterstrasse (Zürcherstrasse bis Haldenstrasse).

- Pfaffkreuzung in Unterwetzikon.

- Fuss- und Radweg an der Bachtelstrasse bis Erlosen, Hinwil.

- Einbieger von der Spitalstrasse in die Bühlstrasse Richtung KZO.

- Radstreifen Hittnauerstrasse von der Pfäffikerstrasse bis zur Adetswilerstrasse.

- Kleinere Änderung wie der Havannaweg in Kempten für Velofahrer öffnen.