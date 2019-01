«Wir haben Angst um unsere Zukunft»

Was bedeutet das?

Dass man akut und schnell reagieren könnte. Wie zum Beispiel bei der Anbauschlacht während des zweiten Weltkriegs: Es gibt eine Bedrohung, also müssen wir handeln. Bisher sind alle Bemühungen am Unwillen der Politiker gescheitert. Nun wollen wir Druck auf die Politik ausüben. Auch, indem wir anerkennen, dass wir andere Leute im Parlament brauchen.

Rund 2000 Schüler streikten am Freitag in Zürich mit ihnen. Wieso muss man, um für den Klimaschutz zu kämpfen, die Schule schwänzen?

Man muss sich fragen: Macht es Sinn, in die Schule zu gehen und für die Zukunft zu lernen, während uns ebendiese Zukunft geraubt wird? Wir anerkennen allerdings auch, dass uns erst die Schule das nötige Wissen vermittelte, um die Hintergründe des Klimawandels zu verstehen, damit wir nun dagegen ankämpfen können. In Zukunft werden wir auch prüfen, ob es weiterhin Sinn macht, am Freitag zu demonstrieren.

Was halten Sie von der Reaktion der KZO, die ihren Schülern bei einer Teilnahme am Streik Konsequenzen androht?

Ich finde das angemessen, schliesslich muss der reguläre Schulunterricht sichergestellt werden. Zudem werden die Streikenden nicht drastisch sanktioniert. Eine Teilnahme führt höchstens zu einer unentschuldigten Absenz.

Was wäre ein Klimastreik ohne den Reiz, die Schule zu schwänzen?

Es kann gut sein, dass heute einige Leute nur streikten, um nicht in die Schule gehen zu müssen. Die Mehrheit ist allerdings nicht so. Schliesslich bleibt man bei einer Teilnahme am Streik genauso unentschuldigt absent, wie wenn man ohne zu streiken schwänzen würde.

Kritiker sagen, Klimaschutz beruhe auf Selbstverantwortung, die Schüler sollen doch auf die neusten Smartphones und Flugreisen verzichten, anstatt zu streiken. Was tun Sie persönlich für die Umwelt?

Wenn die Smartphones und Flugreisen der jungen Generation Schuld wären, hätten wir erst seit 15 Jahren eine Klimakrise. Ich persönlich ernähre mich seit dreieinhalb Jahren vegan, benutze kaum Plastik und bewege mich nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln fort. Doch die ganze Gesellschaft muss sich ändern. Damit unsere Umwelt nicht von individuellen Kaufentscheiden abhängt, müssen wir uns einen gesetzlichen Rahmen geben.