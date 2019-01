«Wir betreiben kein Schickimicki-Instagram-Fitness»

Wie der Name schon andeute, handle es sich beim «Old School Gym 24» um kein gewöhnliches Fitnessstudio, sagt Villani. «Wir haben unser Angebot voll und ganz auf den Kraftsport ausgerichtet.» Konkret heisst das, dass vor allem Zielgruppen wie Bodybuilder und Powerlifter angesprochen werden sollen. Fabio Villani fügt jedoch an: «Natürlich sind alle Trainingsbegeisterten bei uns willkommen. Es herrschen nur etwas andere Regeln als in herkömmlichen Studios – beziehungsweise, wir haben eben genau keine Regeln was das Trainieren angeht.»



Trainieren, nicht präsentieren

Keine Regeln in einem 24-Stunden-Betrieb. Kann das funktionieren? «Und wie das funktioniert», sagt Villani und lacht. «Ausser das Aufräumen, da gibt es noch Verbesserungspotenzial.» Grundsätzlich basiert das Training in den Old School-Gym-Studios aber auf gegenseitigem Respekt und gesundem Menschenverstand.



«Hanteln fallen lassen oder lautes Stöhnen ist bei uns kein Problem.» Fabio Villani, Betreiber Pfäffiker Studio von Old School Gym 24

«Dinge wie Hanteln herunterfallen lassen oder lautes Trainieren, Stöhnen zu Beispiel, sind bei uns kein Problem.» Auch Trainieren in Leggins und Sport-BH oder lockeren Shirts sei völlig akzeptiert. Genau darauf seien die Old School-Studios nämlich ausgerichtet. «Wir sind kein Schickimicki-Instagram-Fitness mit tausend verschiedenen Features. Zu uns kommt man, um Gewichte zu stemmen – nicht, um sich zu präsentieren.»



Rausschmiss wegen Lautstärke

Im Zürcher Oberland gibt es bereits ein Old School Gym 24, in Volketswil. War der Bedarf für ein zweites da? «Ja», kommt es von Fabio Villani, wie aus der Pistole geschossen. Es sei ihm klar gewesen, dass es in Pfäffikon mit dem «Top Fit» bereits einen Konkurrenten gebe – auch wenn er dieses Studio nicht unbedingt als Konkurrenz sieht. «Nicht, weil ich an den Qualitäten zweifle. Sondern weil wir völlig verschiedene Zielgruppen ansprechen.»