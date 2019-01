Tragen will gelernt sein

Vorne ein Kind, hinten ein Kind. Als Jasmine Schmid so mit ihren Kindern in Russikon herumlief, hat das für viele erstaunte Blicke gesorgt. «Heute geht das nicht mehr», lacht sie. Die Kinder wiegen zusammen fast 30 Kilogramm.

Ihre Begeisterung für Tragehilfen und Tragetücher aber ist geblieben. Die 30-Jährige bietet im ganzen Oberland Trageberatung für Mütter und Väter an.

«Tragen ist zu meiner Leidenschaft geworden»

Jasmine Schmid, Trage-Beraterin

Damit ist sie prompt auf ein grosses Interesse gestossen. In einer Zeit, wo Kinderwagen immer luxuriöser und moderner werden, besinnen sich viele Mütter wieder auf die herkömmliche Art, ihre Kinder mit sich zu tragen.

Schmid ist in Zusammenhang mit ihrem Hobby Reiten zu ihrem Beruf gekommen. Im Stall trug sie ihr kleines Baby immer mit sich. Am Abend schmerzte ihr der Rücken. Bei einer Trageberatung lernte sie dann, wie sie ihr Kind am besten trägt. «Danach», erzählt sie «war das Tragen nicht mehr nur praktisch, sondern wurde zur Liebe. Tragen ist zu meiner Leidenschaft geworden.»

Am meisten vom Baby gelernt

Schmid ist mittlerweile geprüfte Trageberaterin und hat verschieden Module der Trageschule Schweiz absolviert. Am meisten habe sie aber mit ihrem zweiten Kind gelernt, berichtet sie. Sie probierte die unterschiedlichen Tragemöglichkeiten gleich mit ihrem Kind aus. Heute ist sie Vizepräsidentin im Verein Tragwerk.

Im Herbst vor zwei Jahren hat sie sich dann selbständig gemacht. Schmid bietet verschiedene Kurse an. In der Schwangerschaftsberatung bereitet sie die Mütter in spe auf das Thema vor und zeigt ihnen, welche Bindeweisen sie später anwenden können.

«Das Tragen gibt dem Baby ein tiefes Geborgenheitsgefühl»

Jasmine Schmid

In der Erstberatung nach der Geburt kommt sie zu den frischen Müttern nach Hause und erklärt ihnen die verschiedenen Tragemöglichkeiten. Im Trage-Treff im Familienverein Pfäffikon bietet sie zusammen mit der Hittnauerin Sandra Kistler einmal im Monat einen Austausch zwischen ihr und den Müttern statt.

Dabei kommen nicht nur Mütter zu ihr in die Beratung. Auch Grossmütter wollen sich über die neuen Techniken informieren. Und wenn sie zur Erstberatung zu den jungen Eltern gehe, sagt sie, weise sie auch die Papis ein, wie sie die Tragetücher am besten binden können.

Lange Tradition der Tragetücher

Ihr ist dabei wichtig, dass sie keine Kaufempfehlung abgibt. Manchmal müsse sie aber darauf hinweisen, dass nicht alle Tragesysteme ergonomisch optimal sind.

Wenn man alles richtig macht, ist sie überzeugt, profitiere das Baby im Tragetuch enorm davon. Beim Laufen entstehen ständige Mikrobewegungen. Dadurch wird die motorische Entwicklung unterstützt und der Gleichgewichtssinn geschult. Auch die Hüftreifung entwickle sich besser, wenn das Baby richtig getragen wird. Und sie fügt hinzu: «Das Tragen gibt dem Baby durch den engen Kontakt ein tiefes Geborgenheitsgefühl, was die Bindung stärkt.»

Sie empfiehlt das Rückentragen ab dem dritten Lebensmonat. Jasmine Schmid hat beobachtet, dass die stolzen Eltern bis zu diesem Zeitpunkt ihren Säugling lieber vorne Tragen. So haben sie ihr Kind besser im Blick. Ab dem dritten Monat interessiert sich das Kleinkind aber langsam auch für die Umwelt. «Dann ist die Zeit gekommen, es auf dem Rücken zu tragen, denn dort hat es die Übersich», so die Trageberaterin.

Kinderwagen für die vornehmen Damen

Man kennt die Bilder aus afrikanischen Ländern, wo die Kinder auf dem Rücken der Mütter festgezurrt sind. Stammen die Tragetücher von dort? «Nein», sagt Schmid. In Europa wurde der Kinderwagen erst um 1800 erfunden. Und lange Zeit konnte nur die Oberschicht ein solches Gefährt kaufen. Der Hintergedanke des Kinderwagens war auch die Übertragung der Kinderbetreuung auf das Hilfspersonal. Die konnten nun die Babys der vornehmen Damen herumkutschieren.

Jasmine Schmid will nun zurück zum Ursprung kehren und die Kinder ans Mutterherz bringen. So heisst übrigens auch ihr Unternehmen: Herznah.

Weitere Informationen auf www.herz-nah.ch. Auf https://www.verein-tragwerk.ch/ findet man eine Trageberaterin in der Nähe.