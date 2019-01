Stilllegung auf unbestimmten Zeitraum

Das Asyl-Durchgangszentrum in Kollbrunn wird vorübergehend stillgelegt, weil es saniert werden muss. Dies berichteten wir kürzlich. Wie lange diese Stilllegung dauert, darüber kann die Medienstelle der Zürcher Sicherheitsdirektion keine näheren Angaben machen. Nur so viel: «Es ist richtig, dass das Durchgangszentrum (DZ) in Kollbrunn im ersten Quartal 2019 stillgelegt wird», schreibt Mediensprecherin Sonja Schmidmeister auf schrift­liche Anfrage.