Skilifte auch dieses Wochenende offen

Wildberg:

Der Verein Skifahren Wildberg hat gute Nachrichten zum Wochenendauftakt: Es habe zwar nicht viel Schnee, aber die Piste überdauere dank den kalten Temperaturen. Der Lift Schafbüel ist wiederum auch am Samstag, 19. Januar, bereits ab 10 Uhr durchgehend bis 16 Uhr geöffnet. Dies auch am Sonntag. Die Skihütte Schafbüel kann ebenfalls an beiden Tagen eine Mittagsverpflegung anbieten.

Ein Anliegen hat der Verein in Sachen Parking-Situation: Sollte der Parkplatz «Unter Luegeten» komplett sein, werden Schneesportler gebeten ihr Fahrzeug beim «Schulhaus» zu parkieren. Am Ende des Skitages geht die Talabfahrt bis zum Parkplatz Schulhaus. «Danke, dass Ihr den Privatgrund der Anlieger respektiert sowie Felder und Wälder schont», schreibt der Verein in seiner Medienmitteilung.

Bäretswil:

Die Betreiber des Skilifts Ghöch freuen sich über die schöne Winterlandschaft: Am Samstag und Sonntag sind beide Lifte von 9 Uhr bis 16 Uhr in Betrieb. Das Skistübli ist offen.

Im Steig werden dieses Wochenende der Tellerlift, die beiden Ponylifte, die Schlittelpiste sowie das Skibeizli von 10 bis 16:30 Uhr in Betrieb sein. Die genauen Informationen werden am Freitagabend auf der Homepage veröffentlicht.