Schüler würden SP wählen

Der Bereich vor dem Ustermer Stadthofsaal trägt an diesem Donnerstagabend Züge eines Schulhofs. Zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene stehen in Gruppen im Kreis, die Fellkragen- Dichte ist hoch, es werden Sprüche gerissen. Politik scheint in den Gesprächen nicht das drängendste Thema zu sein, und nicht alle Anwesenden wissen genau, worum es an der bevorstehenden Veranstaltung geht. «Kantonswahlen oder so», meint eine Anwesende.