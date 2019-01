Maurmer Gemeindepräsident fällt aus

Der Maurmer Gemeindepräsident Roland Humm (SVP) könne sein Amt aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend nicht ausüben. Das teilt die Gemeinde am Freitag in einer Mitteilung mit. «Dabei handelt es sich glücklicherweise nicht um eine bedrohliche Krankheit», steht in der Medienmitteilung weiter. Eine «Überlastungssituation» habe körperliche Auswirkungen gezeitigt.

Humm muss nun auf ärztliche Anordnung eine Auszeit nehmen. Sie dauert bis im Februar. Es sei wichtig, so die Gemeinde, dass sich der Gemeindepräsident nun «vorübergehend vollständig auf seine Genesung konzentrieren» könne.

Bis zur Rückkehr von Humm werden die präsidialen Geschäfte von der 1. Vizepräsidentin Delia Lüthi (FDP) übernommen. Für die Liegenschaftengeschäfte ist vorübergehend der Finanzvorsteher Yves Keller (FDP) zuständig.