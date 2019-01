KZO-Schüler streiken trotz Verbot fürs Klima

Trotz Verbot sind sie in Massen gekommen: Tausende Jugendliche schwänzen heute in der ganzen Schweiz die Schule, um für eine Klimapolitik zu kämpfen, die ihnen eine «Lebensgrundlage für die Zukunft» garantiert. In Zürich sollen es gemäss Schätzungen rund 2000 Streikende sein.