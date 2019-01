Früh übt sich wer weit fliegen will

Die jüngsten Springer des Skiclub am Bachtel sind gerade mal sieben Jahre alt. Aber die Dreikäsehoch hocken sich wie die Grossen in Position und warten brav und konzentriert auf das "Go" ihrer Trainerin Sara Kindlimann, um sogleich die Gibswiler Ski-Sprungschanze runterzusausen. Sara Kindlimann unterstützt ihre Schützlinge dabei mit viel Know-how und gutem Zuspruch. Auch eine Pause im Schnee soll den kleinen Sportlern gegönnt sein, bevor sie wieder waghalsig in die Tiefe springen.

Letztes Wochenende fand ein für den Skiclub am Bachtel historisches Ereignis statt: Mit seinem Abkömmling Dominik Peter aus Fischenthal nahm zum ersten Mal in der Geschichte des 84-jährigen Klubs ein Mitglied am Weltcup teil. Der mit 17 Jahren jüngste Teilnehmer am Weltcup schaffte es zweimal unter die Top 50.