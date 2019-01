«Der ungewöhnliche Todesfall liess uns nicht los»

Es war ein ungewöhnliches Treffen, dem die Besucher am Donnerstagabend in der Bibliothek Uster beiwohnen konnten. Auf der Bühne diskutierten die Autorin Gianna Molinari und der Staatsanwalt Matthias Stammbach, Präsident der SP Uster. Was die beiden verbindet, ist ein Fall, der sich 2010 in Weisslingen ereignete.

Ein mysteriöser Toter