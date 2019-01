VZO schicken zwei Entlastungsbusse los

Ist es draussen kalt und trüb, auf den Strassen gar rutschig, dann ist der öffentliche Verkehr für viele Pendler plötzlich attraktiver als sonst. Das Phänomen sei den Verkehrsbetrieben Zürichsee und Oberland (VZO) bestens bekannt, schreiben diese in einer Mitteilung. Die Konsequenz: Engpässe in der Hauptverkehrszeit zwischen 6.30 und 8 Uhr morgens.

Aktuell setzen die VZO bereits neun Entlastungsbusse auf ihrem Netz ein, um dem Problem zu begegnen. Nun seien aber zwei weitere Linien an ihre Kapazitätsgrenzen gestossen. Dabei handelt es sich laut VZO um die Linie 880 zwischen Hombrechtikon und Bubikon sowie um die Linie 845 zwischen Grüningen und Uster. Sie zählten mittlerweile zu den am meisten genutzten Buslinien im ganzen Oberland.

Zeitlich und platzmässig mehr Kapazität

Per sofort seien künftig deshalb zwei zusätzliche Entlastungsbusse auf jenen Strecken unterwegs. Sie böten nicht nur zusätzliche Plätze, sondern entlasteten die Kursbusse zeitlich und sorgten damit auch für zuverlässige Anschlüsse.

Der Einsatzplan für die Entlastungsbuslinie 880 sieht wie folgt aus: Jeweils von Montag bis Freitag fährt der Bus um 6.38, 7.08 und 7.38 Uhr ab der Haltestelle Wolfhausen, Hüebli via Oberwolfhausen an den Bahnhof Bubikon mit Anschluss an die S5 nach Rapperswil, respektive die S15 nach Zürich.

Der Einsatzplan für die Entlastungsbuslinie 845 sieht wie folgt aus: Jeweils von Montag bis Freitag fährt der Bus um 6.34, 5,49, 7.04, 7.19 und 7.34 Uhr ab der Haltestelle Uster, Herracher an den Bahnhof Uster mit Umsteigemöglichkeit und Anschluss an die übrigen Buslinien.

Unterstützung von Firma Ryffel

Laut VZO ist die Anzahl der verfügbaren Busse beschränkt. In den Morgenstunden seien bereits sämtliche rund 100 VZO-Busse im Einsatz, weshalb die VZO auf Unterstützung angewiesen seien. Der zusätzliche Bus in Uster werde mit einem Fahrzeug der Firma Ryffel gefahren, der Bus zwischen Wolfhausen und Bubikon mit einem Fahrzeug der Autobusbetriebe Zollikon.