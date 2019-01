Kanti Wetzikon bestraft Schüler fürs Streiken

Glaubt man den Organisatoren, kommt es am Freitag zum bisher grössten «Klimastreik» in der Schweiz. Die Proteste, an denen sich vor allem Jugendliche beteiligen, sind in mehreren grösseren Städten geplant, darunter auch in Zürich. Für die Streiks werden über 6000 Teilnehmer erwartet. Offenbar wollen auch Wetziker Kantonsschüler an der Demonstration teilnehmen. Nicht unbedingt zur Freude der Schulleitung. Diese sah sich sogar zu einer Reaktion veranlasst.

In einem E-Mail an die Schüler, das der Redaktion vorliegt, schreibt Rektor Aleksandar Popov, es seien verschiedentlich Anfragen an die Schulleitung herangetragen worden, ob sie den Schülern erlaube, am Klimastreik teilzunehmen. Die Antwort ist negativ: «Wir haben Verständnis für die Sorge junger Menschen um ihre Zukunft und erachten das politische und gesellschaftliche Engagement von Schülerinnen und Schülern als richtig und wichtig», so Popov. Trotzdem gewähre die Schule in dieser Sache keinen Urlaub, der Unterricht finde statt. «Der Schulbesuch ist obligatorisch auch in Konkurrenz zu politischen Aktionen.»

Sicherstellung des Unterrichts

Die Schule thematisiere den Klimawandel gemäss Lehrplan im regulären Unterricht. Eine Streikteilnahme während des Unterrichts gehe zu Lasten der Ausbildung und des geordneten Schulbetriebs. «Als Schule sind wir gehalten, entsprechend den gesetzlichen Grundlagen zur Sicherstellung des Unterrichts zu handeln», schreibt Popov. «Absenzen werden deshalb gemäss Disziplinarreglement angemessen behandelt.»

Angestossen hat die Klimastreiks eine Schwedische Schülerin. Die 15-jährige Greta Thunberg schwänzt seit August jeden Freitag die Schule, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Mittlerweile hat sie Nachahmer auf der ganzen Welt. In Zürich demonstrierten bereits im Dezember 1000 Schüler für das Klima.