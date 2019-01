Hosentaschen-Bankomat für Tösstaler Lädeli und ihre Kunden

«Es Gipfeli und 50 Franke bitte», – das hören heutzutage immer mehr Verkäuferinnen. So auch Vreni Hotz, langjährige Mitarbeiterin der Bäckerei Rathgeb in Saland. Denn ihr Chef, Theo Rathgeb, hat den Laden im Oktober 2018 bei Sonect angemeldet, ein Jungunternehmen, welches ein Konzept für von Banken unabhängigen, kostenlosen Bargeldbezug entwickelt hat. «Immer mehr Leute bezahlen sogar ihr Gipfeli mit der Karte. Die Gebühren der Bank tragen dabei wir. Mit Sonect bieten wir unseren Kunden an, bei Bedarf Geld zu beziehen, für uns beide frei von jeglichen Gebühren.»