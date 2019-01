«Geben Sie Gas und durchbrechen Sie die Schranke»

Es waren dramatische Szenen, die sich am Mittwoch am Bahnübergang beim Bahnhof Uster ereignet haben: Ein Auto steht zwischen den geschlossenen Barrieren. Die Fahrerin verlässt das Fahrzeug und begibt sich in Sicherheit. Ein Mann kommt hinzu und versucht das Auto vor dem herannahenden Zug wegzufahren, doch die Aktion geht schief und das Fahrzeug wird vom Zug erfasst und gegen die Bahnschrankvorrichtung gedrückt. Der Mann wird dabei leicht verletzt. Dies zeigt ein Video, das am Mittwoch viral ging.