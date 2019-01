Die Stimme auf der Strasse geschliffen

«Irgendwann wollte ich besser singen lernen.» So sagt das Andrea Lorefice, der 24-jährige Rütner Sänger der Band Down On Earth. Also nahm er Gesangsstunden. Lorefice, der zuvor bei verschiedenen Punkrock-Bands Bass und Gitarre spielte und «im Background» sang, hat bei Down On Earth die Rolle des Leadsängers übernommen. Neben den Gesangsstunden hatte er noch eine weitere Methode, um zu üben: «Ich habe viel Strassenmusik gemacht. Auf der Strasse zu spielen, ist die beste Schule.»