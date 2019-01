Bubiker Firma produziert Lösung gegen Päckliklau

In Robenhausen gehen Paketdiebe um (wir berichteten). Einer Informatikerin wurde in einem Mehrfamilienhaus an der Buchgrindelstrasse IT-Produkte in der Höhe von mehreren hundert Franken geklaut. Zahlreiche Mitglieder der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Wetzike, wänn» berichteten ebenfalls, ihnen seien während der Weihnachtszeit Päckli gestohlen worden. Wie weitere Aussagen im sozialen Netzwerk zeigen, sind auch andere Quartiere in Wetzikon betroffen.

Bei der Post heisst es, Pakete würden nach Möglichkeit ins Ablagefach des Briefkastens zugestellt oder dem Empfänger übergeben. Doch die Vorgehensweise der Post passt vielen Wetzikern nicht. Sie haben beim Russiker Wolfgang Schlumpf Hilfe gesucht. Seine Firma stellt in Bubikon speziell für Pakete entwickelte Briefkästen her.

150 Millionen Pakete pro Jahr

Über die Anfrage der Bewohner sei er nicht erstaunt gewesen gewesen, sagt der Geschäftsführer von Paket-Briefkasten. Man müsse sich heute nicht einmal anstrengen, um ein Päckli zu stehlen, sie lägen meist ungeschützt vor Hauseingängen herum oder im offenen Milchkasten. «Diebe haben hier ein wirklich leichtes Spiel.» Besonders ärgerlich sei es für Kunden, die die Waren im Vorfeld bezahlt hätten oder diese nachträglich noch bezahlen müssten.

«Mir fiel auf, wie viele Pakete im Treppenhaus herumlagen.» Wolfgang Schlumpf, Geschäftsführer von Paket-Briefkasten

«Viele Paketzusteller leiden zudem unter einem enormen Zeitdruck.» Die Herausforderung liege vor allem in der Anzahl der Pakete, die täglich ausgeliefert werden müssten, so Schlumpf. Rund 150 Millionen Pakete seien alleine im Jahr 2018 in der Schweiz ausgeliefert worden. «Vor allem zur Weihnachtszeit kommen viele Lieferungen.»



Dieses Problem habe er bereits 2016 festgestellt – ebenfalls während den Festtagen im Dezember. «Mir fiel auf, wie viele Pakete im Treppenhaus herumlagen.» Nachdem er mit etlichen Paketboten gesprochen und den Markt erkundet habe, entwickelte Schlumpf verschiedene Paketkästen zusammen mit einer Blechbearbeitungsfirma aus Bubikon.

Türe im Wartestatus offen



Diese seien der Post vorgestellt und entsprechend bewilligt worden. Der Milchkasten bleibe aber gemäss Postgesetz weiterhin obligatorisch. «Gerne hätten wir diesen Platz für ein weiteres Paketfach mit Schloss genutzt», so Schlumpf.

Das Prinzip seines Paketkastens sei simpel; der Bote lege die Päckli in den Schrank, schliesse die Türe, drehe den Griff und drücke diesen dann einfach zu, fertig. «Kommt der Empfänger nach Hause, öffnet er das Schloss mit seinem Schlüssel, entnimmt den Inhalt und stellt den Griff wieder so ein, dass der nächste Bote seine Ware anliefern kann.»