Auflösung «Turbenthal-Süd» war Formsache

Am Montagabend löste sich die Landumlegungsgenossenschaft Turbenthal-Süd auf. Wie Präsident Urs Kasser auf Anfrage sagt, war die Auflösung reine Formsache. Alle der 43 anwesenden Stimmberechtigten stimmten ihr in der Grosshalle in Turbenthal zu. Die Genossenschaft Turbenthal-Süd war im Gebiet von Gosswil über den Chäfer bis nach Sitzberg, Schmidrüti und nach Chalchegg für die Landumlegung besorgt.