Wie gefällt Ihnen dieser Kreiselschmuck?

«Warum zeigt die Figur keine typisch schweizerische Person im Edelweisshemd?» so die Frage einer Facebook-Userin in der Gruppe «Du bisch vo Effretike, wenn...» zum Kunstwerk auf dem Kreisel an der Bietenholzstrasse. Und Gemeinderätin Cornelia Tschabold (EVP) störte sich jüngst an der Symbolik der Skulptur, die einen gebückten älteren Herrn zeigt: «So etwas vor einem Altersheim zu zeigen, empfinde ich als deplatziert. Man muss den Bewohnern ja nicht vorführen, wie es ihnen noch ergehen wird.»