Wenn Bauern den Rasen zu oft mähen, verhungern die Vögel

Früher, als es in der Umgebung von Weisslingen noch deutlich mehr Bauern gab, seien die Wiesen sechs bis sieben Mal im Jahr geschnitten worden, was der Insektenpopulation im hohen Gras stark zusetzte. «Seit es aber nur noch zwei, drei Bauern hat, hat sich die Situation entspannt, weil sie nicht mehr dazu kommen jedes Feld mehrmals im Jahr zu mähen», sagt Heller. Einige Felder an steilen Hängen würden nun nur noch einmal jeweils im Juni oder im Juli geschnitten. So könne sich der Insektenbestand erholen, was schlussendlich auch den Vögeln zu gute komme.