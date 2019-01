«Ein Politiker von altem Schrot und Korn»

Am 22. Dezember 2018 ist Usters Alt-Stadtpräsident Walter Flach, geboren im Jahr 1919, nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er im Pflegeheim Sonnweid in Wetzikon. Verankert aber war er in Uster, wo er von 1974 bis 1986 als Stadtpräsident wirkte.