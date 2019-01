«Die Schweiz befindet sich in Geiselhaft des WEF»

Letztes Jahr wurden Protestaktionen der Jungsozialisten am WEF nicht genehmigt. Nun dürfen sie in Davos auf die Strassen. Was ist konkret geplant?

Fabian Molina: Die Juso Schweiz wird vor Ort gegen den Anlass demonstrieren. Ausserdem sind Kundgebungen in Bern und Zürich vorgesehen.



Welche Rolle spielen Sie beim Juso-Protest?

Ich bin nicht direkt in die Organisation der Demonstrationen involviert. Ich unterstütze diese jedoch ausdrücklich. Ich weiss aktuell aber noch nicht, ob ich effektiv vor Ort sein kann.