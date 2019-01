Tösstaler Gemeinden fordern höhere Kostenbeteiligung des Kantons

Sie ist das letzte Netz, wenn andere Netze reissen. Ebenso ist sie Gegenstand von hitzigen politischen Debatten. Die Rede ist von der Sozialhilfe. Der Kanton Zürich will entsprechendes Gesetz ändern. Das aktuelle stammt von 1981 und hat bereits verschiedene Teilrevisionen hinter sich, wodurch es an Übersichtlichkeit verloren hat. Gleichzeitig haben sich die Anforderungen an die Sozialhilfe erheblich verändert.