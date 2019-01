SVP fordert Gutscheine anstatt Geld für den Gemeindehaus-Randalierer

Diese Geschichte handelt von Recht und Ordnung. Und davon, wie man darunter Verschiedenes verstehen kann: Am Morgen vom 7. Dezember liegt das Gemeindehaus Hinwil in Scherben. In der Nacht hat jemand die Glastür des Haupteingangs eingeschlagen.

Die Person ist ins Gebäude eingestiegen und hat im ganzen Haus randaliert. Der Sachschaden beläuft sich auf über 100‘000 Franken. Kurz darauf wird der mutmassliche Täter gefasst.