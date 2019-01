Notfallkonzept in Fischenthaler Wald wegen hohem Unfallrisiko

Eine Rettungsaktion bedingt immer einer genauen Koordination mit anderen Beteiligten. Befindet sich der Ort des Geschehens dann noch in schwer zugänglichem Gebiet, ist es wichtig, dass Feuerwehr, Sanität, Polizei und Rega wissen, was zu tun ist. So auch in Fischenthal. Im Staatswald Tössstock werden ganzjährlich Forstarbeiten ausgeführt.