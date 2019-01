Lindauer Plastik wird nicht mehr verbrannt, sondern recycelt

Verbrennen oder Verwerten: An Sinn oder Unsinn des Recyclings gemischter Kunststoffabfälle scheiden sich in der Schweiz momentan die Geister (mehr dazu in der Box). Das Bundesamt für Umwelt auf der einen Seite bezweifelt, dass der wiederverwertbare Anteil von Kunststoffabfällen hoch genug ist, dass sich das Recycling wirtschaftlich und umwelttechnisch überhaupt lohne. Mit Kehrichtverbrennungsanlagen gewinne man mit geringem Aufwand zumindest einen Teil der Energie zurück, die bei der Kunststoffproduktion aufgewendet wurde.