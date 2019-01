«Ja, aber» zu Lohngleichheits-Vorstoss

Die Stunde der Wahrheit rückt näher: In diesem Frühling soll gemäss dem Ustermer Stadtrat Klarheit in Sachen Lohngleichheit zwischen Mann und Frau herrschen. Die Stadt will dann ihre Analyse präsentieren, an der sie schon seit längerem arbeitet und mit der der Öffentlichkeit darlegt werden soll, ob es in Uster unbegründete Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern gibt.