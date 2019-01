Ein Pöstler im Schnee

Am Sonntag hat es in Bauma und Sternenberg wieder geschneit. Auf den Strassen liegt immer noch Schnee und Matsch. Es herrscht klirrende Kälte. An diesem Montagmorgen liegt die Gemeinde noch im Dunkeln. Doch im Verteilgebäude der Postfiliale brennt Licht. Im Innern kann man emsiges Treiben beobachten. Briefe, Migros-Zeitungen und Abstimmungscouverts werden in armlange Boxen geschichtet.