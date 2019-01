Der Schuh auf der Wiese

Hinter dem Haus liegt eine Wiese. Sie ist leicht steil am Hang, ­wilde Brombeeren wuchern und ­haben sich zu einem dichten ­Gestrüpp formiert. Das Grün, das eher ein Gelb oder Grau ist, wächst unkontrolliert vor sich hin. Das Stück Land dient einigen Kühen als Esstisch, Toiletten- und Spazierfeld. Es kann schon mal vorkommen, dass wir in dunkler Nacht nach Hause kommen und in der Dunkelheit grosse Gestalten sehen, die laut hörbar schnaufen. Das erste Mal sind wir erschrocken, bis wir gemerkt haben, dass es die liegenden Tiere sind.